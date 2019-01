Está orçada em cerca de 2,8 milhões de euros a profunda remodelação que irá beneficiar a Escola Básica Professor José Buísel, num investimento suportado em partes iguais pelo Estado e pela Câmara Municipal de Portimão.

As obras, cujo concurso público será lançado ainda este ano, deverão estar concluídas no final de 2020, foi ontem revelado pela presidente da autarquia portimonense, Isilda Gomes, durante a cerimónia que assinalou os 30 anos de construção daquele estabelecimento de ensino.

Na presença do delegado regional de Educação do Algarve, Alexandre Lima, a autarca realçou o papel que a EB Professor José Buísel vem desempenhando na preparação de milhares de jovens, «abrindo-lhes portas para o futuro».

Também dirigiu palavras de reconhecimento aos professores pelo seu trabalho em prol da comunidade, pedindo-lhes «compreensão para o período complicado que se avizinha, devido às obras e aos respetivos constrangimentos, necessários para termos uma infraestrutura de qualidade, onde todos se sintam bem».

De resto, como Isilda Gomes sublinhou, «após uma luta bastante grande, e devido à urgência desta intervenção, optámos por arcar com metade da despesa, ou seja, um milhão e quatrocentos mil euros, apesar de o Estado ter inicialmente assumido cofinanciar 70 por cento dos encargos… Só que, depois, o processo foi alterado e restou-nos esta solução».

Escola (quase) nova

Não estando previstas alterações de monta a nível da arquitetura, os trabalhos de remodelação e reabilitação incluem novas redes elétrica, de gás, de águas e de telecomunicações, a mudança de pavimentos e telas de cobertura, pinturas exteriores e a substituição das instalações sanitárias, entre outras medidas, proporcionando melhores condições de climatização, iluminação e acústica.

Uma das principais beneficiações previstas, a nível da climatização, relaciona-se com a colocação de ventiloconvectores de parede em todas as salas, sendo de igual modo refeito o sistema de prevenção de incêndios, criadas melhores acessibilidades, reparada a vedação exterior e intervencionados o pavilhão desportivo e o campo de jogos.

Na ocasião foi hasteada à entrada da EB Professor José Buísel a bandeira Portimão – Cidade Europeia do Desporto 2019, que ao longo do ano ondulará neste e noutros estabelecimentos de ensino do concelho.