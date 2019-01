Portimão instala 117 novos abrigos de autocarro

Portimão vai receber cerca de 117 novos abrigos de autocarro em Portimão, até ao fim do primeiro trimestre de 2019, no seguimento do concurso público denominado «Concessão de uso privativo do domínio público do Município de Portimão para instalação e exploração publicitária de mobiliário urbano».

Com este concurso, a autarquia «pretendeu responder a uma laguna grande existente no município, permitindo outro conforto aos munícipes utilizadores do serviço urbano Vai e Vem».

Por outro lado, no âmbito deste procedimento, serão ainda instalados mais 54 mupies, que permitem responder aos pedidos de agentes económicos que procuram suportes de comunicação e publicidade exteriores no concelho.

Neste sentido, «informa-se e agradece-se a melhor compreensão dos munícipes que, entre 8 e 31 de janeiro, serão confrontados com a remoção dos atuais 37 Abrigos de Autocarro e 54 mupies, e até 15 de março com as obras de instalação das novas estruturas», pede a autarquia aos munícipes.