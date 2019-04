Portimão desafia os amantes da fotografia para Corrida Especial de 24 horas

A 19ª Corrida Fotográfica de Portimão, integrada nas comemorações do 11º aniversário do Museu da cidade, está marcada para os dias 17 e 18 de maio e propõe uma edição especial «24 Horas», a noturna e a diurna, entre as 21 horas do dia 17 de maio e as 21 horas do dia 18 de maio. É ainda proposta a Corrida Fotográfica 12 horas, diurna, compreendida entre as 9h00 e as 21h00, no dia 18 de maio.

Os interessados poderão fazer a sua inscrição numa ou noutra opção. Ambas terão o seu início no Museu, e será oferecido um pequeno almoço a todos os participantes das duas modalidades. Ambas as provas terminarão, igualmente, às 21h00 do dia 18 de maio, no mesmo local de partida.

Os participantes da «Especial 24 horas» receberão, no início da prova, o «Passaporte» da 19ª Corrida Fotográfica, bem como a informação dos primeiros temas a fotografar e a localização do próximo posto de controlo, às 24h00. O posto de controlo seguinte será às 7h00, na manhã do dia 18, em local igualmente a indicar durante a prova.

As inscrições nesta iniciativa, organizada pela Câmara Municipal de Portimão, através do Museu, decorrem até ao dia 15 de maio e podem efetuar-se online, ou pelo correio para: 18ª Corrida Fotográfica de Portimão – Museu de Portimão – Rua D. Carlos I – Zona Ribeirinha – 8500 Portimão. Também é possível remeter a ficha de inscrição por e-mail.

Nestas provas, os concorrentes «têm a oportunidade de descobrir o espaço geográfico das freguesias de Portimão, Alvor e Mexilhoeira Grande, através de um renovado e atualizado olhar sobre o seu património cultural e natural, sobre atividades e vivências das suas comunidades», explica o município portimonense.

Aos melhores conjuntos de imagens serão atribuídos quatro prémios em material e equipamento fotográfico de diferentes valores. O primeiro classificado na modalidade diurna (Corrida 12 Horas) receberá 500 euros. Já o segundo melhor classificado, 300 euros, o terceiro 200 euros e, por fim, o quarto, 100 euros.

No que aos concerne aos prémios da Corrida Especial 24 Horas, o primeiro classificado receberá 600 euros, o segundo, 400 euros, o terceiro 300 euros, e o quarto classificado, 200 euros.

Na Corrida 12 Horas será também atribuído um Prémio Jovem (dos 12 aos 18 anos), no valor de 300 euros, convertido em cursos e/ou em Formação, na área do design gráfico e da imagem digital (fotografia ou vídeo), na ETIC_Algarve. Esta oferta transita para a Corrida Especial 24 Horas, acrescida de um prémio convertido em material e equipamento fotográfico no valor de 100 euros.

Os trabalhos vencedores e as melhores fotografias de cada tema desta iniciativa, que integra o programa do 11º aniversário do Museu de Portimão, integrarão a exposição coletiva a ter lugar no Museu de Portimão, no último trimestre de 2019.

O Regulamento da competição pode ser consultado aqui.