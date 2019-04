O concerto com Paulo de Carvalho e o espetáculo temático de videomapping na Alameda da República, no âmbito das comemorações do 45º aniversário do 25 de Abril em Portimão, foram adiados devido às condições meteorológicas.

Estes momentos terão lugar no dia 30 de abril, às 22h00, no Portimão Arena, num espetáculo com entrada livre, sujeito ao levantamento prévio dos ingressos. Os mesmos poderão ser gratuitamente adquiridos em locais e horários a informar.