Portaria em construção na Escola EB1 nº1 de São Brás de Alportel

O município de São Brás de Alportel deu início à construção da portaria da Escola EB1 n.º1. Esta medida está incluída no Plano Geral de Investimentos em Infraestruturas Escolares do município, com o objetivo de criar melhores condições de segurança para crianças e profissionais que ali desenvolvem atividade.

A obra foi calendarizada para esta época de férias escolares, para que os trabalhos mais incómodos para o funcionamento normal daquele estabelecimento de ensino possam ser realizados sem perturbar as atividades. Os trabalhos foram adjudicados à empresa Sérgio Caiado Raminhos, Lda. por um valor a rondar os 7 mil euros, e têm conclusão prevista até ao final deste ano.

A Escola EB1 n.º1 tem sido, ao longo dos anos, alvo de trabalhos de manutenção ao nível das impermeabilizações, de pinturas, instalações sanitárias entre outros.

Para esta escola, juntamente com a escola EB1 n.º2, a Câmara Municipal de São Brás de Alportel está a desenvolver um projeto de beneficiação que foi objeto de uma candidatura a fundos comunitários, na área da eficiência energética, recentemente aprovada e para a qual se prevê a execução a partir de junho de 2019 de trabalhos de substituição de coberturas, instalação de painéis fotovoltaicos, iluminação LED e sistema de climatização, proporcionando melhores condições de conforto e salubridade para todos.

O vereador Acácio Martins, que tem o pelouro das Obras e Infraestruturas Públicas, afirmou que «os trabalhos de renovação nas infraestruturas escolares são sempre uma prioridade para o município de São Brás de Alportel», observando ainda que «a salvaguarda, a preservação e modernização do parque escolar do concelho é um investimento fundamental na educação dos jovens de São Brás de Alportel e na sociedade, tanto na atualidade como no futuro».