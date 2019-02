Polícia Marítima de Olhão apreende rede ilegal com 400 metros

O Comando-local da Polícia Marítima de Olhão, no âmbito da atividade de fiscalização da pesca, detetou e apreendeu, no dia 11 de fevereiro, uma rede de tresmalho com 13 panos de rede, com um comprimento total de cerca de 400 metros.

«Esta arte de pesca encontrava-se indevidamente identificada e sinalizada no interior da Ria Formosa, constituindo um perigo para a navegação local», explica a autoridade marítima, prosseguindo: «o dono da arte de pesca em questão, ao se aperceber da falta da mesma, deslocou-se ao Comando-local da Polícia Marítima de Olhão».

Ali chegado, «o indivíduo efetuou o pagamento voluntário da coima». Esta infração incorre numa contraordenação prevista, punível com coima a graduar entre 149,64 euros e 4.987,98 euros.

«O Comando-local da Polícia Marítima de Olhão, tem desenvolvido este tipo de ações de fiscalização e de recolha de artes ilegais ou não sinalizadas, no Parque Natural da Ria Formosa, visando a proteção dos ecossistemas e o combate à pesca ilegal».