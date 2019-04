Paulo de Carvalho «Intemporal» no 25 de Abril de Portimão

O programa das comemorações do 45º aniversário do 25 de Abril em Portimão, este ano sob o mote «Abrir Abril», regista um conjunto de iniciativas nos diversos quadrantes da vida do concelho, sublinhando-se, pelo seu carácter popular, a noite de 24 de abril com um concerto com Paulo de Carvalho e um espetáculo temático de vídeo mapping na Alameda da República.

O espetáculo, que tem acesso livre, tem início marcado para as 22h00, e promete ser memorável e «intemporal», com um alinhamento musical que viaja por várias épocas e sucessos da carreira do músico e compositor português, com a interpretação de canções que foram e são verdadeiros êxitos. Na fachada da Igreja do Colégio dos Jesuítas terá ainda lugar um espetáculo de projeção de imagens estáticas e vídeo, alusivas ao 25 de Abril de 1974.

No dia 25 de abril, as celebrações oficiais têm início às 9h00 com o hastear das bandeiras e a interpretação do hino nacional pela Banda Filarmónica Portimonense, na Rotunda Salgueiro Maia, assinalando-se, desta forma, a reabilitação do fontenário e da estátua alusiva à efeméride que ornamentam esta rotunda, que há décadas se encontrava por recuperar. O momento será ainda pautado por uma arruada a cargo da Fanfarra dos Bombeiros de Portimão e uma largada de pombos.

Às 10h00 tem início a XV Corrida da Liberdade que tradicionalmente junta centenas de participantes, e tem partida marcada para as 10h00, na Zona Ribeirinha de Portimão, junto ao coreto. ÀS 10h30 terá lugar, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, a habitual Sessão Solene, com as intervenções dos representantes dos partidos políticos com assento na Assembleia Municipal de Portimão e do respetivo presidente, e da presidente da Câmara Municipal de Portimão, Isilda Gomes, intercaladas por momentos musicais protagonizados pelo Grupo Juvenil do Grupo Coral Adágio e pela Academia de Música de Portimão.

Destaque ainda para a forte componente associativa, enquanto força motora no apoio a respostas de cariz cultural, desportivo, educativo, juvenil e social, e que este ano firmará com a autarquia, na tarde do dia de 25 abril, mais de 750 mil euros em contratos-programa, mais cerca de 20 por cento de investimento que no ano transato. Este momento tem início marcado para as 16h00, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, e contará com performances musicais a cargo de Vasco Ramalho.

Conferências «…antes e depois do 25 de Abril de 74»

Falar de Arte e Desporto, antes e depois de abril, foi o ponto de partida para duas conferências que prometem aquecer os ânimos, em dias diferentes, o Café Concerto do Tempo.

A 22 de abril decorrerá a conferência «A Arte antes e depois do 25 de Abril de 74», com os artistas plásticos Margarida Tengarrinha, Franco Charais e Stella Barreto, e a 30 de abril está reservado o tema «A História do Desporto antes e depois do 25 de Abril de 74», a cargo dos professores Alcino Pedrosa e Joaquim Paulino, ambas as conferências às 18h30, no café-concerto do TEMPO.

Desenhos de João Abel Manta no Museu

Destaque ainda para a exposição «25 de Abril – Desenhos de João Abel Manta», da Coleção do Museu de Lisboa e cedida pela Câmara Municipal de Lisboa/EGEAC, que será inaugurada no dia 26 de abril, pelas 16h00, no Museu de Portimão, onde estarão expostas reproduções a partir de originais da obra gráfica deste cartoonista.

A criação da imagem alusiva às Comemorações do 25 Abril deste ano foi desenvolvida no âmbito do concurso “Abrir Abril”, promovido pelas Bibliotecas Escolares em parceria com a Biblioteca Municipal Manuel Teixeira Gomes, aberto à participação dos alunos do Ensino Secundário. A autoria é de Letícia Marques, aluna do 12.º F da Escola Secundária Poeta António Aleixo.

Por fim, refira-se que o movimento associativo de Portimão preparou mais de duas dezenas iniciativas de caracter popular que podem, então, ser consultadas no referido programa, brevemente disponível em www.vivaportimao.pt