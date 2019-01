Paulo Cabrita comemora 25 anos de carreira com magia e mistério em Lagoa

«Uma noite de magia, entretenimento e muitas surpresas» é o que promete o mágico Paulo Cabrita para o dia 2 de fevereiro, data em que festeja no Auditório Carlos do Carmo, em Lagoa, às 21h30, os seus 25 anos de carreira.

Com muitos espetáculos realizados um pouco por todo o país, nomeadamente em hotéis, e também com atuações fora do país, Paulo Cabrita tem estado a preparar ao pormenor os números que vai apresentar, e coloca a fasquia alta – «esta é uma oportunidade para mostrar o meu trabalho de todos estes anos, e espero surpreender e superar as expetativas do público. Vão ficar a conhecer o que tenho apresentado um pouco por todo o país e sensibiliza-me poder partilhar com os meus conterrâneos os 25 anos da minha carreira artista».

«Será um prazer e uma honra atuar em Lagoa, a minha terra e o sítio onde cresci», acrescenta o mágico.

Os bilhetes custam seis euros e já estão à venda no Auditório Carlos do Carmo, no Convento de S. José e na Ticketline.