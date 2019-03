Passeios gratuitos vão mostrar a fauna e flora da costa de Portimão

O município de Portimão volta a desafiar e a convidar a população para a descoberta da natureza e propõe, nesse sentido, diversos passeios por percursos naturais, num conjunto de locais onde é possível observar e apreciar a diversidade de fauna e flora, oferecendo uma forma natural e saudável de aproveitar os dias de primavera que se aproximam. O primeiro passeio acontece já no próximo dia 23 de março, sábado, num percurso entre a Praia do Vau e a Ponta de João d’Arens.

Apelidado de «varandas sobre o mar», o itinerário proposto para aquele que será o primeiro sábado de primavera irá percorrer «a mais espetacular secção» de costa rochosa no concelho de Portimão.

Todo o percurso será feito ao longo do topo de arribas constituídas por rochas calcárias do Miocénico (23 a 5 milhões de anos), já bastante degradadas pelas águas do mar, da chuva e de escorrência, assim como pela ação do vento e das plantas, caraterizadas pela tonalidade avermelhada resultante da oxidação do calcário.

O passeio terá uma duração aproximada de duas horas e meia, e será guiado por um biólogo da Câmara Municipal de Portimão, que levará os participantes a descobrirem alguns dos segredos naturais presentes ao longo deste percurso com cerca de 6 quilómetros, o onde poderão ser observados matos mediterrânicos com lentiscos e pinheiros dispersos e avistar diversas aves, como a toutinegra-dos-valados, a poupa e bandos de charnecos, entre muitas outras espécies.

As inscrições são gratuitas, limitadas a número máximo de 25 participantes e podem ser feitas até à véspera através de e-mail.

Os próximos percursos naturais já se encontram agendados, seguindo-se a 6 de abril um percurso «Ao sabor da maré», pelo sistema Dunar de Alvor, enquanto que no dia 25 de maio será proposto um passeio pela Ria de Alvor, sob o mote «A Rocha Delicada».