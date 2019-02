Passeio pedestre na Cortelha mostra produção de aguardente de medronho

A Cortelha volta receber mais um Passeio Pedestre, desta vez para proporcionar a visita a alguns produtores de aguardente de medronho na zona. Este evento surge no âmbito da Feira da Aguardente e Mel, no dia 9 de Março.

Por esta altura do ano os produtores de aguardente de medronho da Serra do Caldeirão vivem dias de muito trabalho, com as «caldeiradas» para a destilação do medronho. Depois de, em Novembro, se terem dedicado à apanha do fruto, chegou agora a altura de produzir e saborear o produto final, a aguardente de medronho, um dos tesouros da serra algarvia.

Além de proporcionar uma visita às destilarias, o passeio permite que «os participantes se deslumbrem com as belas paisagens que a Serra do Caldeirão oferece nesta altura do ano», com um percurso de aproximadamente 11 quilómetros, e com a partida a ser dada às 9h30. A inscrição deve ser confirmada a partir das 8h30.

A organização prestará «apoio constante aos participantes, com a distribuição de águas, fruta e bolos». No final do passeio, todos os participantes serão prendados com um almoço serrano, em pleno recinto da Feira da Aguardente e Mel.

Esta actividade é organizada pela Associação dos Amigos da Cortelha e conta com o apoio da Câmara Municipal de Loulé e da Junta de Freguesia de Salir.