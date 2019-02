Passeio das Dunas de Quarteira/Vilamoura avança para a segunda fase

É celebrado esta segunda-feira, 18 de fevereiro, às 10h00, o auto de consignação da segunda fase do chamado Passeio das Dunas – requalificação urbanística da Zona Costeira Poente de ligação Quarteira/Vilamoura.

Pretende-se agora dar continuidade ao Passeio, requalificando o troço que liga o mesmo à Marina, desde o primeiro apoio de praia (de nascente para poente) até à ribeira de Quarteira. A Marina Poente e toda a área adjacente ao Hotel Tivoli Marina serão as primeiras áreas intervencionadas.

Com este projeto o objetivo é promover a melhoria da qualidade urbanística bem como dignificar toda esta zona, alterando o carácter da zona, promovendo um local atualmente vago, terra de ninguém, a um espaço público requalificado, que seja um polo promotor de fluxos entre as diversas zonas urbanas e as praias.

Esta intervenção estruturante para o litoral do concelho de Loulé terá um prazo de execução de 420 dias e um custo de 2645742,12 euros.