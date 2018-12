Passagem de ano algarvia sem chuva, mas com muito frio

O Instituto Português do Mar e Atmosfera mostra, no seu site, uma probabilidade de 0% de chuva para os dias 31 de dezembro e 1 de janeiro, em toda a região Algarvia.

Não obstante essa boa notícia para os festivaleiros de rua, é prudente pensar já no agasalho – o frio estará presente nas festas algarvias, com temperaturas mínimas abaixo dos 10 graus por toda a região. As máximas vão andar entre os 15 graus em Monchique, e os 18 graus em Portimão e Albufeira.

Alcoutim e Aljezur serão os concelhos mais frios – para o primeiro dia do ano, as mínimas são de 2 graus e 4 graus respetivamente.

O céu estará pouco nublado no dia 31, e contará com nuvens altas no dia 1, um pouco por toda a região. Em ambos os dias, pode contar com vento de fraco a moderado.