Parabéns, papá. Vamos a Paris!

Joana Bento é a vencedora do passatempo «Voo do Amor», uma iniciativa da TAP em parceria com o jornal «barlavento», parceiro de média na região algarvia. Recebemos duas dezenas de participações e a escolha não foi fácil.

Irá viajar com o namorado até Paris no Dia dos Namorados. Além da viagem de ida a 14 de fevereiro e de volta no dia seguinte, em classe Executiva, para duas pessoas com partida de Lisboa com destino a Paris, a TAP oferece a estada de uma noite de 14 para 15 de fevereiro e uma refeição em Paris, bem como a ligação Faro/Lisboa/Faro.

A seleção do casal vencedor ficou a cargo da TAP e do «barlavento». Faremos a cobertura da viagem à capital francesa, e a companhia aérea também destacará os próximos passos desta iniciativa nas suas redes sociais.

A vencedora diz que «ainda não fomos a Paris, mas espero que esteja para breve. É só o que falta para tornar esta história ainda mais romântica: dar ao meu marido e eterno namorado a notícia de que vai ser papá, no cimo da Torre Eiffel».

Aqui ficam os duplos parabéns e o nosso agradecimento a todos os participantes, desejando a todos votos de felicidades para o amor que partilharam connosco. Até uma próxima oportunidade!