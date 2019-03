Papillon é a primeira confirmação para a 34ª Semana Académica do Algarve

A Associação Académica da Universidade do Algarve anunciou hoje o primeiro nome para a 34ª edição da Semana Académica do Algarve. Trata-se de Papillon, nome artístico de Rui Pereira.

Membro dos GROGNation, coletivo de hip-hop português, Papillon enveredou também a solo pelo mesmo estilo musical. Depois do «brilharete» que fez na Liga Knock Out, numa participação muito elogiada pela crítica, o músico lançou-se nos trabalhos em nome próprio com o álbum Deepak Looper, lançado em 2018, um «conto autobiográfico» produzido por Slow J.

Agora, o rapper de 28 anos vem diretamente de Algueirão – Mem Martins para o palco do maior evento estudantil do Algarve, num concerto que promete momentos líricos muito fortes.

O dia de atuação de Papillon ainda não foi revelado.