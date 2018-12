Paderne vai ter quatro dias medievais

A aldeia de Paderne, no concelho de Albufeira, vai viajar no tempo durante quatro dias. O evento Paderne Medieval, que vai para a sua 11ª edição, tem início a partir do próximo sábado, dia 29 de dezembro. O evento termina no dia 1 de janeiro.

Durante quatro dias, a autarquia albufeirense estima que Paderne acolha cerca de 12 mil visitantes, que vão ter a oportunidade de percorrer as ruas da povoação num ambiente único. O núcleo antigo da aldeia transforma-se numa vila medieval, com o mercado tradicional, danças próprias da época, recriações históricas, demonstrações de artes e ofícios, manjares medievais e muita animação.

O ponto alto do evento está marcado para o primeiro dia de 2019 com um cortejo histórico, às 15h00, que retrata a cerimónia da entrega da Carta de Doação do Castelo de Paderne, por D. Dinis, à Ordem de Avis. O certame abre as portas às 12h00 e encerra às 21h00, com exceção do dia 31 de dezembro, em que fecha às 19h30.

A Câmara Municipal disponibiliza, no dia 31 de dezembro, um autocarro com paragens nos Salgados, Olhos de Água e Albufeira, para aqueles que pretendem visitar o evento.

A entrada no evento Paderne Medieval tem um custo de 1,50 euros.