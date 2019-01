Olhão vai vender habitações com preços «sustentáveis e controlados»

Encontra-se em período de discussão pública o Projeto de Regulamento do Concurso para Atribuição de Habitações em Regime de Vendas a Custos Controlados, no município de Olhão.

Até 21 de fevereiro, os munícipes podem consultar o regulamento e apresentar sugestões de alteração ao documento.

A construção de habitação a custos controlados «é um desígnio deste executivo», que pretende, de acordo com o presidente da autarquia, António Miguel Pina, «permitir o acesso mais justo e equilibrado por parte dos munícipes à habitação, acesso esse que tem sido, de alguma forma, colocado em causa pela crescente procura por parte de não residentes, o que tem tido um efeito de subida de preços no setor imobiliário».

O autarca refere-se também «à crescente demanda no setor imobiliário de que o concelho tem si do alvo», sublinhando que «se por um lado são indiscutíveis as vantagens de que este interesse se reveste para o desenvolvimento do concelho, por outro, há que acautelar os interesses daqueles que são naturais de Olhão e pretendem continuar a viver na sua cidade. Neste sentido, a autarquia está disposta a desempenhar o seu papel, construindo habitação a custos controlados, que será comercializada a preços sustentáveis».

O regulamento agora sujeito a discussão pública pretende estabelecer regras e critérios transparentes de acesso a este conjunto de fogos que será comercializado pela autarquia olhanense a preços sustentáveis.

O número total de fogos objeto de concurso é de 54: 26 apartamentos T2, 18 de tipologia T3 e 10 de tipologia T4.

Os interessados podem endereçar as suas sugestões por escrito para a Câmara Municipal de Olhão, Largo Sebastião Martins Mestre, 8700-349 Olhão, dentro do prazo previsto.