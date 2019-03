Biblioteca de Olhão será palco de vários workshops da DECO durante o ano

O município de Olhão e a Defesa do Consumidor (DECO), no âmbito de uma parceria existente, vão organizar, durante o ano de 2019, os Workshops DECO(IN)Forma, com temas de interesse para os olhanenses e que decorrem na Biblioteca Municipal.

Direitos dos consumidores, consumo energético, vendas agressivas, alimentação saudável ou poupanças, são alguns dos temas em destaque até ao final de outubro. A próxima sessão, subordinada ao tema «Saber de cor… os direitos dos consumidores», realiza-se no próximo dia 25 de março, segunda-feira, às 15h00. Neste dia, o público pode ficar a conhecer como fazer as melhores escolhas de produtos e serviços existentes no mercado, ou como reclamar e fazer valer os seus direitos.

A 16 de abril, igualmente às 15h00, o tema a abordar é «A saúde a que tem direito». O direito à informação médica, os cuidados de saúde adequados ao estado clínico, o direito à saúde para as crianças e doentes oncológicos ou as taxas moderadoras, serão assuntos em cima da mesa.

No mês seguinte, a 22 de maio, também às 15h00, e no âmbito do Dia Nacional da Energia, a Biblioteca Municipal de Olhão recebe o workshop «Emagreça a sua fatura de energia». Será abordado o combate aos desperdício, com dicas para poupar energia em casa ou para escolher o equipamento mais eficiente do ponto de vista energético.

Depois, um interregno nas sessões da DECO em parceria com o município, que voltam no fim do Verão, no dia 19 de setembro, às 10h30, com o tema «Vendas Agressivas e Burlas contra Seniores», incluído na Semana Sénior. Serão abordadas as práticas comerciais desleais, os produtos «milagrosos» e a melhor forma de nos defendermos de práticas enganosas ou agressivas.

Na Semana da Alimentação Saudável, e mais precisamente no dia 16 de outubro, às 15h00, os presentes serão convidados a estar «De olho no rótulo, pela sua saúde». Nesse dia, os especialistas da DECO darão a conhecer qual a função dos nutrientes e em que quantidades ingeri-los, como interpretar a rotulagem e qual o significado de cada designação, bem como saber identificar as quantidades de acúcar, sal e gordura dos produtos.

Por fim, e para assinalar o Dia Mundial da Poupança, no dia 30 de outubro, às 15h00, poderemos conhecer «O essencial sobre a economia pessoal». Será abordada a necessidade ou desejo de consumo, a avaliação dos recursos financeiros e a utilização eficiente e otimizada ou as estratégias a adotar quando existem dificuldades financeiras.

As inscrições para estas sessões são gratuitas mas obrigatórias por e-mail.