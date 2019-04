O 25 de Abril é dia de «Livre Dade» em Albufeira

A Associação Juvenil de Albufeira JuvAlbuhera, em parceria com a Junta de freguesia de Albufeira e Olhos d’Água, vai realizar no dia 25 de Abril o primeiro mercado cultural, «Livre Dade», entre as 14h e as 19h no Parque de Vale Faro.

O mercado tem como intento promover a partilha cultural através de trocas ou vendas simbólicas de livros, CD’s, DVD’s, vinis, jogos, e outros artigos culturais.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por e-mail ou através do contacto telefónico para o 919669984.