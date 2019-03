Nova sede da Junta de Freguesia de Ferragudo vai ser inaugurada

A nova sede da Junta de Freguesia de Ferragudo será inaugurada amanhã, quarta-feira, dia 6 de março, com a presença do Secretário de Estado da Defesa do Consumidor João Veloso, do presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Francisco Martins, e demais entidades convidadas. A nova infraestrutura vai funcionar «num amplo espaço que vai ter, para além de condições melhoradas para o seu executivo, os serviços centralizados de cariz Administrativo, do Espaço do Cidadão e do Posto dos CTT, assim como a Caixa Multibanco, onde os cidadãos poderão a partir dessa data ter acesso a vários serviços num só local, bem como usufruir do espaço agora mais confortável».

A nova sede situa-se na zona principal da vila de Ferragudo, com acesso para mobilidade reduzida e com lugares de estacionamento suficientes, e é dotada de uma sala técnica onde funcionam os serviços de apoio e contabilidade, e de um gabinete independente para a Presidência. Toda ela é iluminada com luz natural, graças à grande dimensão das três montras e entrada todas envidraçadas.

O município lagoense afirma que «Ferragudo tem finalmente uma sede de Junta de acordo como valor dos seus cidadãos residentes e dos muitos visitantes que em época de verão escolhem as sua praias e gastronomia para gozo merecido de férias», e lembra que «é preciso reconhecer a disponibilidade da Câmara Municipal de Lagoa, que prontamente adquiriu o imóvel cedendo-o gratuitamente a Ferragudo».