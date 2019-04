NERA e UAlg apoiam empresas agro-alimentares algarvias

Desenvolver o modelo de negócio, identificar segmentos de mercado, analisar a rendibilidade económica, determinar prazos de validade, realizar análises laboratoriais e encontrar soluções de embalagem e rotulagem são exemplos de alguns dos serviços que o NERA – Associação Empresarial da Região do Algarve e a Universidade do Algarve vão colocar ao dispor das empresas algarvias que pretendam desenvolver protótipos de novos produtos alimentares e testá-los no mercado.

Trata-se de uma iniciativa desenvolvida no âmbito do projeto PROTOTYPING AAA+ | «Rede de Cooperação Transnacional para a melhoria da competitividade empresarial do sector agroalimentar através da prototipagem», financiado pelo Programa INTERREG ESPANHA PORTUGAL 2020 e que, para além das duas organizações algarvias, conta com parceiros do Alentejo e de Andaluzia.

Para Marco Vieira, Diretor Executivo do NERA, «esta é uma óptima oportunidade para as empresas da região alavancarem os seus processos de inovação, minimizando riscos e beneficiando do apoio de especialistas e de valências laboratoriais da Universidade Algarve nomeadamente da área departamental de Engenharia Alimentar e da Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo».

Já Luis Rodrigues, Gestor de Projetos do CRIA – Divisão de Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia da Universidade do Algarve, um dos principais dinamizadores da primeira Ação de Capacitação de Empresas, que decorreu no passado dia 9 de abril e que contou com cerca de uma dezena e meia de empresas algarvias, mostrou-se satisfeito com a ambição dos empresários e empresárias participantes: «Estas empresas já identificaram novas linhas e oportunidades de negócio, sabem o caminho que tem que percorrer e o nosso principal objectivo é ajudá-las tecnicamente no processo de desenvolvimento dos protótipos, e na reflexão sobre os modelos de negócio mais adequados para lançarem com sucesso os produtos no mercado, seja ele regional, nacional ou internacional».

Os trabalhos de apoio às empresas agro-alimentares algarvias que pretendem desenvolver novos produtos continuam já no próximo dia 16 de abril, numa segunda Jornada de Capacitação, a realizar novamente no Campus da Penha da Universidade do Algarve, e cujas inscrições ainda se encontram abertas online.