Museu Municipal de Olhão mostra as platibandas da cidade

O Museu Municipal – Edifício do Compromisso Marítimo acolhe, de 16 de abril a 4 de junho, uma exposição de fotografia de Filipe Palma, subordinada ao tema «Platibandas de Olhão». A mostra, que acontece no âmbito do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, tem inauguração marcada para as 17h00.

Filipe da Palma é fotógrafo, e no seu reportório visual identificam-se uma série de imagens relacionadas com o património cultural algarvio, na sua vertente de paisagem cultural, património edificado e imaterial.

Em Olhão, Filipe da Palma registou um sem-número de platibandas e, em pormenor, as suas ornamentações, realizadas com argamassas de revestimento que, não obstante a sua função decorativa, serviam também para proteção das alvenarias.

Intervindo na composição da paisagem urbana e na paisagem rural, as platibandas policromáticas que povoam a arquitetura tradicional em Olhão «são tesouros originais e únicos», realizados num passado recente, que agora se podem ver no Museu Municipal pelos olhos de Filipe da Palma.