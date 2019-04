Município de Loulé recebeu visita de diplomata da Moldávia para estreitar laços

O embaixador da Republica da Moldávia em Lisboa, Dumitru Socolan, foi recebido pelo presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo, para uma visita ao concelho louletano.

Após a receção nos Paços do Concelho, a comitiva esteve no NERA para um encontro com Vítor Neto, presidente desta associação. Naquele momento, o representante moldavo deu a conhecer alguns dados sobre a atividade económica do seu país, quais os setores em que a República da Moldávia se destaca e que contribuem de forma mais relevante para as suas exportações.

Por outro lado, o representante dos empresários algarvios falou da dinâmica empresarial da região e manifestou a disponibilidade para uma futura colaboração com as instituições da moldavas. Dumitru Socolan teve a oportunidade de visitar as instalações do NERA e conhecer de perto as suas valências, atividades e programas em curso.

De seguida, o embaixador reuniu-se com a presidente da Associação Sociocultural e Religiosa dos Imigrantes Moldavos (TEZAUR), Mariana Melentii, e o representante do Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes (CLAIM), João Serafim, para um balanço do trabalho desenvolvido com a comunidade imigrante existente no concelho, as medidas de apoio disponibilizadas e os seus resultados.

Mariana Melenti manifestou a sua satisfação pelo trabalho desenvolvido pela autarquia de Loulé no que concerne ao apoio às comunidades migrantes, ressalvando que «os moldavos sentem-se plenamente integrados no concelho».

Por seu turno, Vítor Aleixo reiterou a importância «para o desenvolvimento socioeconómico do município de todos aqueles que escolheram Loulé para residir e trabalhar, em busca de melhores condições de vida».