Município de Faro tem 280 mil euros para ajudar na autonomia das escolas em 2019

A Câmara Municipal de Faro aprovou por unanimidade, na reunião de câmara de dia 18 de fevereiro, o protocolo de transferência de competências e meios para os agrupamentos do concelho, relativos ao ano de 2019, num valor que ultrapassa os 280 mil euros «e que representa um esforço considerável para dotar as escolas do concelho de autonomia financeira e capacidade de atuação para desenvolver o seu trabalho».

A esta verba acresce ainda o valor cabimentado de cerca de 108 mil euros, referente à ação social escolar, «que só é possível distribuir após o início do ano letivo, de acordo com o número de alunos carenciados no concelho».

Com a aprovação deste protocolo, a autarquia farense procura reforçar a autonomia das direções dos agrupamentos, colocando em prática uma estratégia integrada de gestão local do parque escolar para responder às necessidades dos estabelecimentos de ensino.

«Pretende-se ainda privilegiar o papel dos Agrupamentos de Escolas do Município no diagnóstico das necessidades e na definição de medidas de planeamento educativo, promotoras de agilidade e eficiência e zeladoras de um parque escolar favorável à prática educativa», explica o executivo em nota de imprensa.

«A Educação continua assim a ser uma aposta política prioritária, desde logo pelo investimento na melhoria das condições disponíveis para a prática do ensino e pelo reforço no apoio às direcções, que tem permitido ter escolas mais funcionais e modernas».

Para além das transferências de competências e meios previstas, o município continua a oferecer os manuais escolares e os materiais pedagógicos aos mais carenciados, juntamente com o pequeno-almoço, o almoço e o transporte, que a Câmara Municipal de Faro «continuará a providenciar gratuitamente aos que comprovadamente necessitam».