MOVE.FARO quer cidade a mexer pela saúde e pela vida

A Associação Oncológica do Algarve (AOA), em parceria com o Forum Algarve e o município de Faro, está a organizar no próximo dia 2 de Fevereiro o evento MOVE.Faro, no Forum Algarve.

A iniciativa assinala o Dia Mundial de Luta Contra o Cancro, e tem também a finalidade de alertar para a prevenção do cancro e para a prática de um estilo de vida saudável e, ainda, de angariar fundos para a obra da AOA, em prol do doente oncológico e seus familiares.

Tal como em edições anteriores, trata-se de um evento em parceria com o Grupo de BTT Leões de Olhão, os Temivels da Atalaia e o Grupo Pegadas à 4ªFeira. A iniciativa irá integrar duas variantes principais: uma Marcha/Corrida de 5 Kms e de 9,5 Kms e um Passeio Guiado de Bicicleta de 21 kms.

Durante todo o dia de Sábado, os visitantes do Forum Algarve poderão participar em diversas atividades desportivas, rastreios de saúde, uma gincana infantil, uma sessão de esclarecimento na FNAC e muita animação, que se prolongará até ao anoitecer, culminando o dia com um concerto da banda «The Black Teddys».

A partir de dia 28 de Janeiro poderá fazer a sua inscrição na SEDE da AOA, no Forum Algarve e no Gymnasium Faro. Se preferir, já se pode inscrever online.