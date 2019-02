Miguel Freitas inaugura Bienal de Turismo de Natureza em Aljezur

Sustentabilidade é o mote para a segunda edição da Bienal de Turismo de Natureza (BTN’19) que vai decorrer até domingo, dia 24, em Aljezur. A abertura oficial do evento, marcada as 18h30 de hoje, sexta-feira, 22 de fevereiro e estará a cargo do secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural, Miguel Freitas.

O evento, organizado pela Vicentina – Associação para o Desenvolvimento do Sudoeste, junta durante três dias profissionais do turismo, empresários, decisores, entidades certificadoras e investigadores em torno do setcor, e visa lançar a Sustentabilidade como ponto de reflexão para o desenvolvimento do território nos próximos anos.

Para José Gonçalves, presidente do município anfitrião do evento, sublinha «a importância da BTN’19 porque desde sempre o turismo de natureza tem sido de grande importância para Aljezur, uma vez que a Natureza é de facto a grande mais valia do concelho».

O autarca alerta, no entanto, que o evento deve servir para «chamar a atenção dos decisores que têm competências nestas áreas, porque o Turismo de Natureza pode ser um produto de excelência e tem oportunidades muito interessantes, não só em Aljezur, mas em toda a região, mas tem também muitos riscos associados». Por isso, aponta, «discutir os desafios que se nos vão colocar e tentar afinar uma estratégia sólida e concreta para abordar o futuro».

Nesse sentido, a BTN’19 conta com um lote de oradores de excelência ligados às principais ferramentas de certificação ou de galardões e boas práticas para o desenvolvimento sustentável.

Luigi Cabrini, presidente do Conselho de Administração do Global Sustainable Tourism Council e ex-diretor do Programa de Turismo Sustentável da Organização Mundial de Turismo, Fátima Vieira, coordenadora da Green Key, ou Paulo Castro, da Carta Europeia de Turismo Sustentável do Europarc, são presenças confirmadas nos debates.

Presentes estarão também Ana Garcia, presidente da Accessible Portugal, António Carlos Duarte, coordenador do Geoparque Arouca, Catarina Gonçalves, coordenadora nacional do Programa Bandeira Azul da Associação Bandeira Azul da Europa, ou Patrícia Araújo, CEO da Biosphera Portugal, que se encontra a trabalhar na certificação da região do Alentejo.

Além destes oradores, estarão presentes nas mesas-redondas vários decisores regionais e nacionais. No encerramento do ciclo de debates, Sérgio Guerreiro, Diretor Coordenador de Gestão do Conhecimento do Turismo de Portugal, e uma mensagem transmitida pela secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, antecedem a abertura oficial do evento.

Neste momento, além do secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural, Miguel Freitas, vão estar presentes Aura Fraga, presidente da direção da Vicentina, Fátima Catarina, vice presidente da Região de Turismo do Algarve, Paulo Águas, reitor da Universidade do Algarve, Pedro Valadas Monteiro, diretor regional de Agricultura e Pescas, Francisco Serra, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, Jorge Botelho, presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) e José Gonçalves, presidente da Câmara Municipal de Aljezur.

Em paralelo, decorrerem mais de 50 Oficinas do Conhecimento (mediante inscrição) apoiadas por mentores de instituições como a Universidade do Algarve, o Turismo de Portugal, a Rota Vicentina, a Almargem ou empreendedores ligados à dinâmica turística da região.

A sustentabilidade estende-se também o formato inovador da feira instalada no Espaço Multiusos de Aljezur. Todos os stands foram construídos a partir de caixas de cartão que serão posteriormente recolhidas pela Algar para reciclagem. Por outro lado, também a gestão de resíduos cumprirá as normas de adesão a ECO Evento.

A realização da BTN’19, que decorre entre as 9h30 e as 23h00 dos dias 22 e 23, e entre as 9h30 e as 22h00 de dia 24, é possível pelo cofinanciamento CRESC Algarve e do Município de Aljezur e através das parcerias com Municípios, Região de Turismo do Algarve, In Loco, Terras do Baixo Guadiana, Almargem, Rota Vicentina, entre outras entidades.

O programa completo pode ser consultado aqui.