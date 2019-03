Marinha ajuda Universidade do Algarve a usar veículo submarino autónomo

A Marinha Portuguesa, através das lanchas de fiscalização rápidas em missão no Algarve, iniciou esta terça-feira, dia 12 de março, uma ação de cooperação com a Universidade do Algarve no âmbito do projeto INTERREG – OCASO (Observatório Costeiro Ambiental do Sud-Oeste).

Esta colaboração irá decorrer nos próximos 12 meses na costa algarvia e o seu grande objetivo é melhorar o conhecimento da circulação oceânica na região. Para isso, será utilizada uma metodologia inovadora recorrendo a um veículo submarino autónomo para medir as propriedades e a qualidade da água do mar.

O projeto OCASO, quando concluído, contribuirá para as atividades económicas na região, como a Aquacultura, a Pesca e o Turismo, mas também fornecerá dados relacionados com a visibilidade para pratica de mergulho ou a qualidade das águas nas praias, que terão interesse para todos os cidadãos.