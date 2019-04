MAR Shopping Algarve vai mostrar a ciência «Aos Olhos do CCMAR»

O MAR Shopping Algarve vai inaugurar uma exposição de fotografia científica, já no próximo dia 29 de Abril, denominada «Aos Olhos do CCMAR». A mostra aborda o trabalho dos cientistas do Centro de Ciências do Mar do Algarve (CCMAR), resultando da 4ª edição de um concurso que destaca a investigação que se faz naquele que é um dos centros na vanguarda da ciência a nível internacional.

Instalada no piso 0 do MAR Shopping Algarve, a exposição pode ser visitada todos os dias, até 10 de Maio. A «viagem fotográfica» convida o público «à descoberta dos caminhos do conhecimento, passando por alguns dos mais belos cenários e fenómenos científicos nas Ilhas Falkland, Antártida, Ria Formosa e costa de Angola».

Para Herman Gewert, diretor geral do MAR Shopping Algarve, «a instalação desta mostra única no nosso espaço vem somar mais um atrativo à oferta que disponibilizamos diariamente ao público: um momento de abstração, que parte das imagens belíssimas que os cientistas capturaram e que nos transportam para realidades habitualmente além do nosso alcance».