Manuel Marques e Eduardo Madeira trazem humor a Albufeira

No próximo dia 9 de fevereiro, sábado, às 21h30, os humoristas Manuel Marques e Eduardo Madeira sobem ao palco do Auditório Municipal de Albufeira para «um surpreendente momento de comédia, música e muita irreverência à mistura».

Neste espetáculo humorístico vão estar em destaque temas como a sociedade, a política e o desporto, que «vão ser debatidos e analisados de forma séria e isenta, ou talvez não».

A trabalhar juntos há vários anos, atualmente os dois humoristas marcam presença semanal na RTP, no programa «DDT – Donos Disto Tudo».

Os bilhetes têm um custo de 5 euros por pessoa e estão à venda na Câmara Municipal de Albufeira (no CIAC), e na Biblioteca Municipal Lídia Jorge. No próprio dia do espetáculo os ingressos podem ser adquiridos no Auditório Municipal de Albufeira, a partir das 19h30.