Mais de 50 mil pessoas festejaram o novo ano em Portimão

A despedida de 2018 e a saudação ao novo ano foi assinalada por mais de 50 mil pessoas na zona ribeirinha de Portimão, ao longo de três noites com muita música e animação, e com o tradicional fogo de artifício.

A festa arrancou no dia 29 de dezembro ao som de Richie Campbell, continuou no dia 30 de dezembro com a atuação de David Fonseca e, no último dia do ano, a despedida teve lugar ao som do ritmos da música brasileira com os Axé Brasil e com o Dj Oskar, que animaram a zona ribeirinha até perto das 3h00.

Também no dia 31 de dezembro, a animação musical tomou conta da zona ribeirinha de Alvor e, quando soaram as badaladas da meia-noite, os céus form iluminados a partir da Praia da Rocha, da zona ribeirinha de Portimão e da zona ribeirinha de Alvor pelo habitual fogo de artifício, num espetáculo pirotécnico de 8 minutos que contou com mais de 22 mil disparos no Areal da Praia da Rocha e 7.500 em cada zona ribeirinha.

O programa de fim de ano em Portimão foi uma organização conjunta da Câmara Municipal de Portimão, Junta de Freguesia de Portimão e Junta de Freguesia de Alvor.