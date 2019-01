Loulé remodela artéria que liga o centro e a zona nascente da cidade

A Câmara Municipal de Loulé vai levar a cabo obras de remodelação da Rua Frei Joaquim de Loulé, incluindo a Travessa João B. Vasco, artéria que faz a ligação entre o centro e a zona nascente da cidade de Loulé, uma área que sofreu uma significativa expansão urbanística nos últimos anos.

Esta remodelação tem como principal objetivo «assegurar uma maior visibilidade e proporcionar uma maior segurança aos utentes da via, reduzir as velocidades de circulação praticadas atualmente, garantir uma fluidez no tráfego sem qualquer bloqueio, organizar os lugares de estacionamento, privilegiando os percursos pedonais, introduzir novas passadeiras e reformular as existentes, bem como criar rampas para vencer desníveis, de forma a assegurar a acessibilidade à mobilidade condicionada», diz a Câmara Municipal de Loulé.

A empreitada contempla ainda uma intervenção ao nível da rede de águas residuais pluviais e domésticas, que permitirá resolver os problemas de drenagem existentes.

A obra terá um custo a rondar os 220 mil euros e um prazo de execução de 180 dias.

Por forma a salvaguardar a segurança dos utentes (moradores, automobilistas, peões e trabalhadores envolvidos na execução da obra) «a intervenção é executada em duas fases, sendo que o trânsito estará condicionado em cada uma das fases». O município disponibiliza uma zona de estacionamento temporário durante o decorrer dos trabalhos.