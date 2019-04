Loulé quer garantir acesso de todos aos medicamentos que necessitam

A Câmara Municipal de Loulé e a Associação Dignitude, instituição particular de solidariedade social com sede em Coimbra, vão celebrar um protocolo tendo em vista a implementação do Programa «abem: Rede solidária do Medicamento», no concelho de Loulé.

Maria de Belém Roseira, presidente da instituição, e Vítor Aleixo, presidente da Câmara Municipal de Loulé, serão os signatários do documento, numa cerimónia marcada para a próxima terça-feira, dia 9 de abril, às 17h00, nos Paços do Concelho desta cidade.

Através desta iniciativa, pretende-se «garantir o acesso ao medicamento em ambulatório por parte de qualquer munícipe que se encontre numa situação de carência económica que o impossibilite de adquirir os medicamentos comparticipados que lhe sejam prescritos por receita médica».