Loulé premeia lojistas com as melhores montras de Natal

A Óptica Lúcia foi a grande vencedora da edição de 2018 do Concurso de Montras de Natal, iniciativa promovida em conjunto pela Associação do Comércio e Serviços da Região do Algarve (ACRAL) e pela Câmara Municipal de Loulé, com o objetivo de dinamizar o comércio tradicional durante esta quadra festiva.

Vítor Aleixo, presidente da autarquia, Susana Casanova e José Leal, ambos representantes da ACRAL, entregaram ainda menções honrosas às seguintes Lojas: «A Minha Loja», pelo segundo lugar no Concurso; «Maryflor», pelo terceiro lugar no Concurso; e “Achinhagulha”, como vencedora online do Concurso de Montras de Natal 2018.

«Foi com muita imaginação e criatividade que os comerciantes se associaram a esta iniciativa, tornando os seus estabelecimentos mais atrativos com decorações alusivas ao Natal, numa época tão especial», congratulou-se a organização.

Refira-se que as montras foram avaliadas por um júri composto por Pedro Pimpão, vice-presidente da Câmara Municipal de Loulé, Álvaro Viegas, presidente da ACRAL, e Lurdes Silva, professora da Universidade do Algarve.

Pela primeira vez, decorreu a votação online pelo público em geral que, em conjunto, levou à escolha final. A Oficina de Barro/Bernadete Martins e Xavier e o Loulé Criativo foram os responsáveis pela criação do troféu.