Loulé Criativo convida a descobrir as amendoeiras em flor

A programação da iniciativa Loulé Criativo arranca em força no mês de fevereiro com algumas atividades que tiveram imenso sucesso no ano transato.

Assim, mais uma vez, o projeto associa-se à Casa da Tita e propõe um passeio no campo para apreciar as amendoeiras em flor, assim como um workshop dedicado às plantas e aos doces e licores regionais, no dia 23 de fevereiro, das 9h00 às 17h00.

Com esta atividade, pretende-se «que os participantes testemunhem o encanto do interior do concelho de Loulé na época das amendoeiras em flor, e que aprendam a confecionar os tradicionais carriços de amêndoa, assim como os inebriantes licores de fruta tão apreciados na região e produzidos desde há muito no concelho de Loulé», explica a autarquia louletana. Haverá igualmente a oportunidade de conhecer as propriedades das plantas e ervas do campo, com uma pequena sessão de fitoterapia.

«Esta é uma oportunidade para experimentar um agradável passeio no campo, conhecer lendas e contos locais, assim como realizar uma atividade gastronómica. O participante poderá conhecer o ciclo do tratamento da amêndoa, e desfrutar de um almoço na Nave do Barão, saboreado num espaço único, rodeado pela beleza da Natureza».

Em fevereiro, o Loulé Criativo também se juntou a Bernadete Martins para mais um ciclo de workshops de olaria, ministrados na Oficina do Barro, em Loulé. Nos dois primeiros sábados do mês, os mais pequenos poderão dar asas à sua criatividade e aprender diversas técnicas de moldagem do barro para recriar peças únicas e personalizadas.

No dia 16 de fevereiro, a proposta da artesã é também dirigida aos adultos e consiste num momento dedicado à tradicional pintura de azulejos.

Para o São Valentim, a gastrónoma Ana Figueiras apresenta uma reedição da sua atividade «Romantismo à Algarvia», com um cardápio recheado de saborosos pratos tradicionais, para confecionar a dois.

Refira-se que o município de Loulé, através da iniciativa Loulé Criativo, «convida ainda todos os locais e visitantes a participar em atividades repletas de tradição e saberes milenares». A programação é variada e conta com workshops dedicados à confeção de compotas de frutas, à recriação de platibandas com pigmentos naturais, aos bombons com sabores locais e «muitas mais atividades que, com certeza, serão do agrado de todos».

Os workshops são ministrados em inglês e português e as inscrições podem ser feitas online.