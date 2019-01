Loulé conversa sobre «A Gestão de Conflitos no Divórcio e a Parentalidade Positiva»

Vai ter lugar na Biblioteca Municipal Sophia de Mello Breyner Andresen, em Loulé, mais uma sessão do Ciclo de Conversas «Semear Hoje…Colher o Amanhã…». Desta vez o tema será «Mediação Familiar – A Gestão dos Conflitos no Divórcio e a Parentalidade Positiva».

Este evento contará com a presença da oradora Anabela Quintanilha, mestre em Direito com Especialização em Justiça Alternativa, advogada, mediadora familiar e formadora.

À semelhança do que tem vindo a acontecer nas sessões anteriores, durante a iniciativa os participantes poderão proporcionar aos seus filhos, com idade igual ou superior a 3 anos de idade, a participação numa atividade dedicada à promoção do livro e da leitura dinamizada pelos profissionais da biblioteca, mediante inscrição prévia.

«O Ciclo de Conversas «Semear Hoje…Colher o Amanhã…» pretende desafiar o público em geral a partilhar e a refletir sobre os caminhos a percorrer na busca de resultados únicos e incríveis na vida das famílias», recorda a organização.

A entrada é livre.