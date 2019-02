Loulé aposta no turismo cemiterial para atrair novos visitantes

Com o objetivo de discutir formas de melhorar a qualidade do turismo na cidade de Loulé e aumentar a afluência de visitantes, um grupo de guias-intérpretes nacionais realizou, no passado dia 1 de fevereiro, uma visita organizada pela Câmara Municipal ao concelho.

Na parte da tarde foi realizada uma visita ao Cemitério de Loulé. A acompanhar o grupo, a investigadora de História e Cultura local, Luísa Martins, falou de algumas das figuras de destaque que aqui se encontram sepultadas, como o poeta António Aleixo, o seu «Secretário», Prof. Joaquim Magalhães, o popular médico Bernardo Lopes ou o político e comerciante José da Costa Mealha, entre outros. Falou também «das questões ligadas ao estilo arquitetónico deste espaço, da estatuária e artes que integra, entre outras informações que poderão suscitar o interesse dos turistas».

O turismo cemiterial poderá ser, de resto, um dos atrativos da cidade de Loulé. Cada vez mais, um pouco por toda a Europa, os cemitérios adquiriram também esta vertente aliada ao turismo e um dos casos mais emblemáticos é o Cemitério Père-Lachaise, em Paris, que recebe diariamente muitos turistas. A autarquia acredita que «este poderá ser também um dos caminhos para atrair mais visitantes à cidade de Loulé».

Já de manhã, estas guias estiveram em alguns locais de passagem obrigatória nos roteiros turísticos, nomeadamente na Igreja de S. Lourenço (contando com a colaboração do pároco de Almancil, Jorge de Carvalho) e no Santuário da Nossa Senhora da Piedade, acompanhadas pela técnica da Divisão de Cultura, Museu e Património, Helga Serôdio.

Recorde-se que, no final do ano de 2018, a Câmara Municipal de Loulé reuniu com guias, operadores turísticos, agências de viagens, entre outros representantes do setor, com o objetivo de criar uma estratégia para dinamizar a atividade turística na cidade.