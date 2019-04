Lavadeiras da Fonte Santa dão nova vida a rotunda em Quarteira

A Junta de Freguesia de Quarteira, em parceria com a Câmara Municipal de Loulé, procederam à requalificação da rotunda da Fonte Santa, com a colocação de duas esculturas que recriam a história e os costumes deste local.

As peças em alumínio fundido e pintadas à mão, são da autoria de Teresa Paulino e representam as mulheres de Quarteira que iam lavar a roupa à Fonte Santa. Vestidas com trajes típicos, retratam tempos em que as águas da famosa nascente eram procuradas para esta rotina, mas também por quem acreditava nos seus efeitos medicinais.

Para Telmo Pinto, Presidente da Junta de Freguesia de Quarteira, «esta obra representa a importância de reabilitar o espaço público, nunca esquecendo a nossa origem e a importância que este local tem para a história de Quarteira».

A obra de requalificação da rotunda, faz parte de um conjunto de projetos contemplados no contrato interadministrativo de delegação de competências 2018/2021, da Câmara Municipal de Loulé para a Junta de Freguesia de Quarteira.