Lagos recria época dos Descobrimentos com Feira Quinhentista

O início do próximo mês será marcado, em Lagos, pela realização do Festival dos Descobrimentos. Entre os dias 1 e 5 de maio, o município volta a empreender uma viagem ao passado revivendo cronologias, gentes e ambiências do período das descobertas.

A 10ª edição deste evento tem como tema «Os 600 anos da Descoberta da Ilha da Madeira», arquipélago constituído pelas ilhas do Porto Santo e da Madeira, esta última descoberta em 1419 pelos navegadores João Gonçalves Zarco, Tristão Vaz Teixeira e Bartolomeu Perestrelo, fazendo parte da sua tripulação muitos mareantes oriundos do Algarve e em particular de Lagos.

Nos dias 3 e 5 de maio decorrerá a Feira Quinhentista, que irá decorrer na Praça do Infante, Jardim da Constituição e ruas do Centro Histórico», explica a Câmara Municipal em nota de imprensa. Cada dia será subordinado a um tema: «A Partida», «O Deslumbramento» e «O Ouro Branco», respetivamente. Em cada um dos dias terão lugar várias recriações históricas e muitos momentos de animação, com atuações de teatro, dança e música. Na abertura do evento, destaque para o tradicional cortejo, constituído por alunos, professores e comunidade escolar, em estreita articulação com o movimento associativo concelhio e os grupos de recriação histórica.

Com mais de dois mil figurantes, esta iniciativa marca «A Partida» para a aventura e envolve os participantes e os visitantes numa viagem de regresso a um dos períodos áureos da nossa história e à chegada dos navegadores e das suas comitivas que, em tempos, percorriam as ruas da cidade histórica de Lagos, representando a sociedade da época trajados à moda do Século XV.

O programa restante arranca no dia 1 de maio com duas Visitas Comentadas – uma primeira, de manhã, sobre o tema «As Caravelas de Lagos e o Cais das Descobertas» e uma da parte da tarde, sobre «A Casa da Guiné e as Alfândegas de Lagos». Para o dia 2 está prevista uma conferência sobre os 600 anos da Descoberta da Ilha da Madeira, a decorrer a partir das 15h00, nos Antigos Paços do Concelho, e cujos oradores convidados serão o Comandante Doutor José Manuel Pereira e Doutor João Abel da Fonseca. Nesse mesmo dia e local, pelas 18h00, terá lugar a inauguração de uma exposição subordinada ao tema do Festival.

O evento contará igualmente com outros polos de animação, nomeadamente a Caravela Boa Esperança, o Forte Ponta da Bandeira ou o Centro Ciência Viva de Lagos, onde o visitante terá a oportunidade de participar em experiências únicas ligadas a este período histórico e à identidade de Lagos dos Descobrimentos.