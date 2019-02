Lagoa mostra «pelotão de fotos» que retratam a história da «Algarvia»

O início da Volta ao Algarve, a mítica «Algarvia», coincide com a chegada, ao Pavilhão Municipal Jacinto Correia, em Lagoa, das imagens de um dos fotógrafos oficiais da prova, João Fonseca. Esta exposição intitula-se «A Volta ao Algarve e o Território», e estará patente até 19 de março.

Esta exposição fotográfica, que convida os amantes da fotografia, do ciclismo, e da região para uma paragem em Lagoa, foi inaugurada ontem, terça-feira, dia 19 de fevereiro, ao fim da tarde, pela vereadora da cultura da Câmara Municipal de Lagoa, Ana Martins. A mostra reúne as imagens mais marcantes das últimas edições da corrida.

O «pelotão de imagens» expostas por João Fonseca, «cruzam a magia da Volta com as insuperáveis paisagens do Algarve». Mas dão também «testemunho privilegiado de outro encontro entre duas paixões do autor: o ciclismo e a fotografia».

O município de Lagoa promove esta «Volta ao Algarve e o Território» no quadro da 45ª Volta ao Algarve em Bicicleta, que corre nas estradas entre 20 a 24 de fevereiro. Recorde-se que a sua 3ª etapa (Contra Relógio) vai ter lugar no concelho de Lagoa, no dia 22 de fevereiro, sexta-feira.