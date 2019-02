Lagoa convida população a aprender a dançar o tango

A Biblioteca Municipal de Lagoa vai lançar oficinas de aprendizagem de tango. De fevereiro e julho, nas duas primeiras quintas feiras de cada mês, Júlio Piscarreta orienta oficinas para aprender esta dança com par.

As sessões acontecem entre as 17.30h e 19.00h dos dias 7 e 14 de fevereiro; 7 e 14 de março; 4 e 11 de abril; 2 e 9 de maio; 6 e 3 de junho e 4 e 11 de julho. O acesso é gratuito, mas «requer inscrição prévia».

«O tango argentino é uma paixão para dançar com harmonia e graciosidade». Ao longo das 12 sessões destas oficinas, Júlio Piscarreta iniciará os pares «nos primeiros passos do tango e nas suas várias componentes: caminhada, musicalidade, passo básico, caminhada cruzada, os ochos, equilíbrio no eixo, técnica, revisões mensais aprendidas e progressão da aprendizagem».

As inscrições estão abertas na Biblioteca Municipal de Lagoa, onde também pode ser obtida informação complementar.