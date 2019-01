Lagoa aumenta segurança para os peões

A Câmara Municipal de Lagoa reforçou as medidas de segurança no atravessamento de peões na via inferior à Ponte do Charuto, no Pateiro – Parchal.

O local conta agora com uma passadeira e sinalética horizontal de alerta, através da pintura do pavimento em cor vermelha e branca e também sinalizada no período noturno com pirilampos.

Estas medidas visam alertar os condutores para aproximação do atravessamento, trazendo mais segurança aos peões e a todos os que circulam na ciclovia.

O executivo municipal de Lagoa «vem desenvolvendo um esforço logístico para melhorar os sistemas de segurança e mobilidade, nomeadamente no que diz respeito à utilização das passadeiras onde, por vezes, ocorrem acidentes».

Seguindo este princípio, o município procedeu igualmente à pintura do pavimento na passagem de nível do Parchal, conforme estabelecido em acordo firmado em junho deste ano com a Infraestruturas de Portugal.