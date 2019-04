JYSK abre nova loja em Portimão

A JYSK, marca dinamarquesa que opera na área do descanso, móveis e decoração do lar, inaugura, no sábado, dia 13 de abril, a nova loja no Portimão Retail Center, sendo a terceira na região algarvia.

Ao longo do dia haverá vales de oferta, promoções especiais e animação. O novo espaço ocupa uma área de 750 metros quadrados e apresenta uma grande parte do sortido da marca, com ideias para salas de jantar, salas de estar, quartos e jardim.

Além de mobiliário, o novo estabelecimento disponibiliza uma variedade de têxteis e de decoração para o lar, de design escandinavo. As áreas temáticas variam de acordo com a estação, apresentando as tendências atuais. Segundo a JYSK, a oferta da marca em Portimão concentra-se «nos pontos fortes da empresa».

O objetivo é facultar produtos de qualidade a preços competitivos, «produtos de marca e aconselhamento especializado em todas as categorias. É a formação específica das equipas que distingue a JYSK de outras marcas» concorrentes neste nicho de mercado.

Ainda de acordo com a empresa, os colaboradores afetos ao atendimento ao público seguem «um sistema de aconselhamento de 7 pontos, orientando o cliente nas aquisições de estrados, colchões, almofadas e edredões» que mais se adaptam às suas necessidades.

A JYSK de Portimão tem como responsável de loja Glayson Silva, e funcionará de segunda-feira a domingo, das 10 às 22 horas.