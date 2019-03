Junta de Portimão ajuda reformados e pensionistas a preencher IRS

A Junta de Freguesia de Portimão promove o preenchimento (gratuito) das declarações de IRS referentes a 2018, de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 16h00, até final do mês de junho. Este serviço destina-se a reformados e pensionistas recenseados na freguesia de Portimão e é gratuito.

Dois colaboradores, com formação disponibilizada pela Direção-Geral de Finanças, estão disponíveis para ajudar quem se deslocar à sede da Junta. Os interessados devem fazer-se acompanhar da identificação fiscal, senha de acesso e documentos de despesas.

Dando continuidade a uma política de proximidade com a população, este ano, para além do preenchimento na sede da Junta, os nossos serviços deslocar-se-ão a vários locais da freguesia para ajuda no preenchimento do IRS. Brevemente será apresentado o calendário com locais e horários.