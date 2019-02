JSD Algarve vai a Faro realizar formação em Suporte Básico de Vida

A JSD Algarve vai levar a cabo, no dia 16 de fevereiro, às 10h00, na sede distrital do PSD, em Faro, uma formação em Suporte Básico de Vida, intitulada «aprender a salvar», em colaboração com a Cruz Vermelha Portuguesa. Esta iniciativa foi desenvolvida no seio do Gabinete da Saúde da juventude partidária.

Cumprindo os desafios propostos na Moção de Estratégia Global, apresentada no dia 5 de janeiro, no IV Congresso Distrital, em Portimão, a presidente da JSD Algarve, Bárbara do Amaral Correia, preocupada com «os números baixos de instrução e literacia de saúde na população, em geral, e nos jovens, em particular», considera que esta é «uma atividade de extrema importância, que irá dotar os jovens de noções básicas sobre a primeira assistência a vítimas de paragem cardiorrespiratória, que poderá fazer toda a diferença» na sobrevivência.

«O objetivo desta iniciativa passa por permitir aos jovens algarvios reconhecer as situações em que há risco de vida iminente, saber como agir perante uma situação de emergência e saber iniciar, de imediato e sem recurso a qualquer equipamento, manobras que contribuam para preservar a oxigenação», revela a JSD.

A JSD Algarve pretende realizar mais que uma sessão desta formação, permitindo, assim, chegar a um maior número de jovens algarvios. Os interessados poderão inscrever-se online.