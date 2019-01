ISMAT com candidaturas abertas para Master em Gestão do Turismo e da Hospitalidade

O ISMAT inicia, em fevereiro de 2019, a 1ª edição do Executivo Master em Gestão do Turismo e da Hospitalidade. Com direção do Professor Doutor Ricardo Oliveira, e direção executiva do Mestre Luís Matos Martins, as candidaturas decorrem até ao dia 25 de janeiro.

O início do Master está apontado para 4 de fevereiro, tendo o mesmo uma duração de 184 horas. Confere um grau de pós-graduação, e um crédito académico de 15 ECTS.

Apesar de considerar as habilitações e a experiência profissional como essenciais para ingressar no curso, o Executivo Master está aberto a todos os interessados em fazer da Gestão do Turismo e Hospitalidade a sua carreira profissional, tendo para o efeito, sido estabelecidas parcerias estratégicas com a ATA – Associação de Turismo do Algarve, Câmara Municipal de Portimão, Algarexperience, Territórios Criativos, Startup Portimão, ACRAL -Associação de Comércio e Serviços da Região do Algarve e atribuídas condições especiais a todos os associados, parceiros, estudantes, ex-alunos do ISMAT e aos colaboradores das empresas parceiras do Master, destacando-se o valor de 10% de desconto na propina e a oferta da propina ao terceiro elemento das empresas que inscreverem 3 colaboradores.

Com uma diversidade de parceiros do Algarve e nacionais na área do turismo, conta com um corpo docente diversificado e especializado em todas as áreas do Turismo e tem como grande objetivo «o desenvolvimento de expertise em temas transversais, de acordo com o interesse e as expetativas dos participantes, desenvolvendo o seu perfil e representando um valor acrescentado na progressão de uma carreira de sucesso na gestão de turismo e da hospitalidade», refere a organização do evento, afirmando ainda que «existem outros objetivos, como o enriquecimento de perceções estratégicas e operacionais específicas do mundo da hospitalidade e turismo, bem como a formação dos participantes para a antecipação, ação e gestão num ambiente global, multicultural e competitivo».