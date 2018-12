Inaugurado Presépio da Cortelha que junta materiais da zona

O Presépio da Cortelha, aldeia serrana do concelho de Loulé, foi inaugurado no passado sábado, dia 15 de dezembro, e está patente ao público no largo da associação até 6 de Janeiro. Além do muito trabalho da população local para a construção do presépio, foram fundamentais os materiais da zona.

Depois de largas semanas a apanhar musgo, a procurar os melhores canudos de cortiça e a carregar as pedras da ribeira para a construção do cenário do nascimento de Jesus, a população da Cortelha orgulha-se agora de poder mostrar o seu presépio.

Também as belas paisagens que a Serra do Caldeirão oferece nesta altura do ano e a saborosa gastronomia que os restaurantes locais cozinham, fazem as delícias dos muitos visitantes que se deslocam até à aldeia para apreciar o presépio.

Recorde-se que esta tradição de montar e construir o presépio em cortiça na Cortelha teve inicio em 2004, quando a aldeia se candidatou ao Concurso de Presépios das Aldeias do Algarve, uma iniciativa da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR Algarve), e obteve o primeiro lugar. A partir daí, todos os anos pela altura do Natal os habitantes juntam-se e começam a preparar os materiais, tentando encaixá-los no cenário idealizado para a montagem do presépio.

A inauguração realizou-se em clima de festa, com a participação dos alunos da Escola Primária da Cortelha e com um lanche convívio. O «Pai Natal» também marcou presença, ofertando alguns presentes aos mais novos. A cerimónia contou ainda com a presença do Presidente da Associação dos Amigos da Cortelha, Rui Marcos e do Presidente da Junta de Freguesia de Salir, Deodato João.