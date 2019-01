Homem resgatado em Vila do Bispo após queda em falésia

O Capitão do Porto e Comandante-local da Polícia Marítima de Lagos coordenou o resgate de um cidadão de nacionalidade irlandesa, do género masculino, com cerca de 27 anos, vítima de queda numa falésia localizada na praia da Ingrina, em Vila do Bispo.

​O alerta foi dado pelo Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo da Marinha Portuguesa (MRCC Lisboa), às 17h20, tendo sido empenhada uma equipa da Polícia Marítima, do INEM e uma equipa de grande ângulo dos Bombeiros Voluntários de Vila do Bispo, devido ao difícil acesso por terra.

A vítima foi estabilizada no local pela equipa do INEM e retirada pelos Bombeiros Voluntários de Vila do Bispo. O transporte para Unidade Hospitalar foi feito com recurso a um helicóptero do INEM.