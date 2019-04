Grupo dos Amigos de Lagos promove reflexão sobre participação cívica dos jovens

A Biblioteca Municipal Dr. Júlio Dantas, em Lagos, vai ser palco de mais um encontro do ciclo «Viver em Comunidade», nesta quinta-feira, dia 4 de abril, às 17 horas, desta vez para reflectir sobre a participação cívica dos jovens em Lagos.

A organização, a cargo do Grupo dos Amigos de Lagos, lança várias questões, que pretende que sejam o mote para a discussão a ocorrer na biblioteca: «Será que os programas e a acção diária das autarquias, das escolas, das associações locais, dos partidos políticos e das igrejas têm em conta as capacidades, as aspirações, os direitos e os deveres da população mais nova? Continuam a ser dadas aos jovens as mesmas oportunidades de participarem na vida comunitária, ou é-lhes reservado um papel à parte, de modo a dificultar-lhes uma integração devidamente alicerçada? Por que razão, pelas ruas, encontramos adultos de dia e jovens à noite?».

Este Encontro insere-se no projecto «Lagos, a nossa cidade», e o Grupo dos Amigos de Lagos, seu promotor, convidou os órgãos autárquicos, os agrupamentos escolares e as colectividades do concelho a estarem presentes, «com notícia das suas experiências, iniciativas e problemas, no trabalho que a cada um cabe na formação e valorização das camadas mais jovens».