GNR de Portimão apreende 385 selos de LSD em acidente de viação

O Comando Territorial de Faro da Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Posto Territorial de Portimão, deteve um homem e uma mulher com 38 e 34 anos, respetivamente, por tráfico de estupefacientes, no concelho de Portimão, na segunda-feira, dia 18 de março.

Na sequência de um despiste de um veículo, na localidade de Mexilhoeira Grande, os militares deslocaram-se ao local para tomar conta da ocorrência de acidente de viação, tendo visualizado no interior do veículo vários objetos conotados com o consumo de estupefacientes.

Das diligências realizadas foram detetados e apreendidos 385 selos de LSD e dois comprimidos de ecstasy, levando à detenção dos intervenientes no acidente.

O homem, condutor da viatura, foi ainda indiciado pelo crime de condução sem habilitação legal.

Os detidos foram presentes no Tribunal Judicial de Portimão e ficaram sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência.