Fórum «Pensar Faro» vai debater a cidade e a Ria Formosa

Pelo segundo ano consecutivo a União das Freguesias de Faro organiza o Fórum Pensar Faro, que se realiza nos próximos dias 29 e 30 de março na Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve.

O evento, este ano dedicado ao tema «Faro e a Ria Formosa», tem por objetivo promover a divulgação cultural e científica, bem como o debate sobre temas como a História e o Património Cultural de Faro, as Ilhas Barreira ou a biodiversidade da Ria Formosa e o seu potencial económico.

Assumindo o seu papel enquanto agente promotor do desenvolvimento local, a União de Freguesias de Faro organiza este encontro científico e cultural que pretende mais uma vez promover um debate em torno de múltiplas questões relacionadas com o passado, o presente e o futuro da capital algarvia.

Esta 2ª edição do Fórum Pensar Faro, em que participam 14 Professores e Investigadores, conta com o apoio do CIMA – Centro de Investigação Marinha e Ambiental da Universidade do Algarve, e da Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve. A entrada é gratuita e aberta a toda a população interessada, mas sujeita a incrição prévia e limitada à capacidade do auditório.