Formadores marroquinos partilham saberes na Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve

Até 13 de abril a Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve (EHTA), em Faro, recebe uma Comitiva de cinco formadores de Cozinha e Pastelaria provenientes de Marrocos, mais concretamente, do L’Institut Spécialisé de Technologie Hôtelière et Touristique de Mohammedia.

Esta receção do grupo de formadores que chegou no passado dia 7 de abril, enquadra-se no âmbito de Protocolos que o Turismo de Portugal tem vindo a estabelecer com este país.

A semana que decorre engloba formação prática na Escola nas áreas de Cozinha e Pastelaria, visitas técnicas a empresas e Unidades Hoteleiras, assim como, diversas atividades culturais da região.

«Este é o início de uma parceria entre os dois países na área da Formação em Hotelaria e Turismo que se espera profícua e duradoura», afirma a diretora Paula Vicente.